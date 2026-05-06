Fluminense de Zubeldía vive situação delicada na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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O Fluminense joga contra o Independiente Rivadávia, nesta quarta-feira (6), para seguir vivo na Libertadores de 2026. A partida será às 21h30 (de Brasília) em Mendoza, na Argentina, e só a vitória interessa.

Onde assistir a Independiente Rivadávia x Fluminense

A transmissão ao vivo será em: TV Globo, getv (internet) e ESPN (TV por assinatura).
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Provável escalação do Tricolor

Lanterna do grupo C da Libertadores com apenas um ponto em três rodadas, o time de Luis Zubeldía vive momento delicado na temporada, com uma sequência ruim. Só que precisa recuperar o bom futebol se quiser se classificar para as oitavas de final.
Para essa partida decisiva, Facundo Bernal está suspenso, enquanto Martinelli e Germán Cano seguem no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Lucho Acosta, que não poderá jogar por muito tempo. Ele não atua há quase um mês por causa de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Renê; Alisson (Otávio), Hércules e Savarino; Soteldo (Serna), Canobbio e Castillo.
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Como chega a equipe argentina

Por outro lado, o Independiente Rivadávia tem a possibilidade de sacramentar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Com três vitórias em três jogos o time do técnico Alfredo Berti trem a melhor campanha da competição ao lado do Corinthians.
Após poupar os titulares no fim de semana, a tendência é mandar a campo o que tem de melhor.
Por isso, a possível escalação é: Bolcato; Bonifácio, Villalba, Studer e Luciano Gómez; Bottari, Fernández, Florentín e Villa; Sartori e Arce.

Arbitragem do jogo do Flu

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)
Assistentes: Martin Soppi e Agustin Berisso (Uruguai)
VAR: Antonio Garcia (Uruguai)