O Fluminense joga contra o Independiente Rivadávia, nesta quarta-feira (6), para seguir vivo na Libertadores de 2026. A partida será às 21h30 (de Brasília) em Mendoza, na Argentina, e só a vitória interessa.
Onde assistir a Independiente Rivadávia x Fluminense
A transmissão ao vivo será em: TV Globo, getv (internet) e ESPN (TV por assinatura).
Lanterna do grupo C da Libertadores com apenas um ponto em três rodadas, o time de Luis Zubeldía vive momento delicado na temporada, com uma sequência ruim. Só que precisa recuperar o bom futebol se quiser se classificar para as oitavas de final.
Por outro lado, o Independiente Rivadávia tem a possibilidade de sacramentar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Com três vitórias em três jogos o time do técnico Alfredo Berti trem a melhor campanha da competição ao lado do Corinthians.
Após poupar os titulares no fim de semana, a tendência é mandar a campo o que tem de melhor.
Por isso, a possível escalação é: Bolcato; Bonifácio, Villalba, Studer e Luciano Gómez; Bottari, Fernández, Florentín e Villa; Sartori e Arce.
Arbitragem do jogo do Flu
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai) Assistentes: Martin Soppi e Agustin Berisso (Uruguai) VAR: Antonio Garcia (Uruguai)
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