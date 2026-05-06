Fluminense de Zubeldía vive situação delicada na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Fluminense de Zubeldía vive situação delicada na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 06/05/2026 11:08

O Fluminense joga contra o Independiente Rivadávia, nesta quarta-feira (6), para seguir vivo na Libertadores de 2026. A partida será às 21h30 (de Brasília) em Mendoza, na Argentina, e só a vitória interessa.



Onde assistir a Independiente Rivadávia x Fluminense



A transmissão ao vivo será em: TV Globo, getv (internet) e ESPN (TV por assinatura).



Provável escalação do Tricolor



Lanterna do grupo C da Libertadores com apenas um ponto em três rodadas, o time de Luis Zubeldía vive momento delicado na temporada, com uma sequência ruim. Só que precisa recuperar o bom futebol se quiser se classificar para as oitavas de final.



Facundo Bernal está suspenso, enquanto Martinelli e Germán Cano seguem no departamento médico. A boa notícia é

Para essa partida decisiva,, enquanto Martinelli e Germán Cano seguem no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Lucho Acosta, que não poderá jogar por muito tempo . Ele não atua há quase um mês por causa de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Renê; Alisson (Otávio), Hércules e Savarino; Soteldo (Serna), Canobbio e Castillo.



Como chega a equipe argentina



Por outro lado, o Independiente Rivadávia tem a possibilidade de sacramentar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Com três vitórias em três jogos o time do técnico Alfredo Berti trem a melhor campanha da competição ao lado do Corinthians.



Após poupar os titulares no fim de semana, a tendência é mandar a campo o que tem de melhor.



Por isso, a possível escalação é: Bolcato; Bonifácio, Villalba, Studer e Luciano Gómez; Bottari, Fernández, Florentín e Villa; Sartori e Arce.



Arbitragem do jogo do Flu



Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)

Assistentes: Martin Soppi e Agustin Berisso (Uruguai)

VAR: Antonio Garcia (Uruguai)