Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/05/2026 11:28

Argentina - Ídolo do Fluminense , Fábio projetou o duelo decisivo com o Independiente Rivadavia (ARG), nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O Tricolor precisa da vitória para manter vivo o sonho de garantir uma vaga no mata-mata da Libertadores. O goleiro garantiu empenho máximo dos jogadores em busca do resultado positivo.

"Vamos com muita fé, coragem e dedicação. Queremos honrar essa camisa em busca do nosso objetivo, que é conquistar a vitória. Aí sim, esperamos fazer valer a força do Maracanã, junto ao nosso torcedor. Temos histórias maravilhosas lá, em que a torcida foi crucial", disse o arqueiro.

"O primeiro passo é a decisão aqui, para levar os três pontos. E decisão, temos que vivenciar ao máximo. Sentir na pele toda a energia que o torcedor estará transmitindo para que possamos entrar com gana e conseguir vencer", complementou, em entrevista ao canal oficial do clube.