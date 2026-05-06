Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Fábio projeta 'decisão' do Fluminense na Libertadores: 'Vamos com fé'
Goleiro confia em volta por cima do Tricolor para buscar a classificação ao mata-mata
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No Fluminense, Hulk irá reencontrar cinco velhos conhecidos
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