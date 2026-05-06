Raphinha sofre com problemas físicos nesta temporada pelo Barcelona - Lluis Gene/AFP

Raphinha sofre com problemas físicos nesta temporada pelo BarcelonaLluis Gene/AFP

Publicado 06/05/2026 13:05

Espanha - Destaque do Barcelona e da seleção brasileira, Raphinha desabafou sobre os rumores de que estaria de saída do clube catalão nos próximos meses. O ponta foi direto ao comentar as notícias publicadas recentemente, chamando-as de 'mentiras' e detonando o jornalista que, segundo ele, foi o responsável por criar os boatos.

"Desde que eu cheguei ao Barcelona, desde o primeiro dia, tem especulação que eu vou sair desse clube. Acho que a galera não gosta muito de me ver aqui. Principalmente o pessoal da imprensa... tem um aí que só fala mentira", desabafou Raphinha, em entrevista à 'ESPN'.

Sobre o autor da matéria que deu origem à especulação de uma saída ao fim da temporada, o camisa 11 foi direto: "O (jornalista) que escreveu essa matéria já escreveu outras coisas também sobre mim que eram mentira, dizendo que eu me reuni com o clube, que eu falei com as pessoas internamente que estava indeciso, que não sabia se iria continuar ou não (no Barcelona)".

"Esse aí só fala mentira, toda vez que posta alguma notícia, tem que deixar de fora, sempre ou quase sempre são coisas bem irrelevantes que saem da boca dele", completou o ponta, em tom de desabafo, indicando nas entrelinhas que deve permanecer no Barcelona na próxima temporada.



Recuperado de lesão, Raphinha foi relacionado para a partida do último sábado (2), contra o Osasuna, mas ficou no banco. Sendo assim, deve estar à disposição do treinador do Barça, Hansi Flick, para o clássico com o Real Madrid, no próximo domingo (10), na expectativa de voltar aos gramados e retomar o ritmo de jogo, para chegar 100% fisicamente à Copa do Mundo.