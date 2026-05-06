Robinho Jr e Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 06/05/2026 09:47

A versão de Robinho Jr



O jogador de 18 anos explicou que conversou diretamente com Neymar e que não vê motivo para dar continuidade ao caso. Por isso, vai retirar a notificação feita ao clube para que punisse o companheiro.



Robinho Jr concedeu entrevista no Paragua Reprodução / X

"Sim (vou retirar), aceito as desculpas, é normal. Ele é ser humano como todos nós, todo mundo erra e eu também já errei muitas vezes", disse Robinho Jr, que gerou incômodo nos companheiros de Santos por causa do vazamento da confusão.

O atacante buscou dar um fim na polêmica ao reforçar que o episódio foi resolvido ainda no mesmo dia da agressão que alega ter sofrido.



"Foi isso (tapa no rosto), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Ele viu que tinha passado da medida e me pediu desculpas diversas vezes e eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos", afirmou.



Admiração por Neymar



partiu dele o pedido ao clube, em um "momento de irritação".

Robinho Jr ainda negou que a decisão de acionar o Santos foi um pedido do pai , que está preso condenado por estupro e ficou muito irritado com o caso. Segundo o jovem,

"Eu poderia ter pensado duas vezes, mas não era também para ter saído na mídia, ter tido essa revolta toda, essa mídia desnecessária que foi ruim para o lado dos dois. Eu não queria isso, mas está tudo resolvido, já conversei com ele, conversei com meus pais. Está tudo resolvido", afirmou.



Robinho Jr. destacou que a relação com Neymar vai além do episódio e lamentou a repercussão do caso.



"Foi uma situação que eu fiquei chateado por ser meu ídolo desde a infância. É um cara que eu amo muito, desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha 8 anos e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. Tomou uma proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir. Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e está tudo certo", completou.





