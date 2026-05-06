John Kennedy fez o gol que manteve o Fluminense vivo na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense
John Kennedy admite alívio com gol e vê Fluminense vivo na Libertadores: 'Tem que ganhar'
Centroavante marcou nos acréscimos e deu esperança por classificação
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