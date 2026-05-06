John Kennedy fez o gol que manteve o Fluminense vivo na Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

John Kennedy fez o gol que manteve o Fluminense vivo na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 06/05/2026 23:55 | Atualizado 07/05/2026 00:06

Rio - Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy voltou a ser o salvador do Fluminense. O camisa 9 marcou o gol do empate com o Independiente Rivadavia por 1 a 1 , nesta quarta-feira (6), em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos, e manteve o Tricolor vivo na competição continental. O atacante admitiu alívio e crê na classificação às oitavas de final.

"Muito feliz por ter feito o gol e estar ajudando a equipe, que é o mais importante. Todo jogador quer jogar, quer entrar em campo e ajudar. E não foi diferente. Estava aflito no banco porque queria entrar e ajudar, e quando entrei pude ajudar. A derrota seria ruim demais porque perderíamos quase todas as chances de classificação, mas o empate mantém a gente vivo", disse o camisa 9.

Artilheiro do Fluminense na temporada, John Kennedy começou o jogo no banco de reservas. O camisa 9 entrou durante o segundo tempo, quando o Independiente Rivadavia vencia por 1 a 0 e deixava o Tricolor bem perto da eliminação. Nos acréscimos, o centroavante aproveitou uma sobra na área e fez o gol de empate, que manteve o time vivo na competição continental.

Apesar do empate, o Fluminense segue em situação delicada. Mas ainda está vivo. Com o resultado, o Tricolor chegou a dois pontos, mas permanece em último lugar no Grupo C. O Independiente Rivadavia, por sua vez, é o líder, com dez. Para avançar às oitavas de final, o Time de Guerreiros precisa vencer os últimos dois jogos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, no Maracanã.