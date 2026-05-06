Luis Zubeldía, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/05/2026 17:31

Rio - O Fluminense joga seu futuro na Libertadores nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, no Estádio Malvinas Argentinas. Para a decisão em Mendoza, o técnico Luis Zubeldía relacionou o que tem de melhor à disposição, promovendo o retorno de peças fundamentais como Savarino, Canobbio e Hércules, que foram preservados na última rodada do Brasileirão.



A pressão sobre o clube das Laranjeiras é máxima, já que a equipe amarga a lanterna do Grupo C com apenas um ponto conquistado. O cenário exige um returno impecável: para avançar sem depender de resultados paralelos, o Fluminense precisa vencer seus três compromissos restantes.

O desafio, contudo, é contra o adversário mais sólido da chave até o momento. O Independiente Rivadavia lidera com 100% de aproveitamento e pode encaminhar sua vaga definitiva em caso de vitória. No encontro anterior, no Maracanã, os argentinos venceram por 2 a 1, o que obriga o Tricolor a buscar uma postura mais agressiva e eficiente para superar o líder isolado dentro de seus domínios.

Veja os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Julio Fidelis, Millán, René e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, PH Ganso e Otávio;

. Atacantes: A. Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.