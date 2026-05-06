John Kennedy marcou o gol do Fluminense nos acréscimos - Andres Larrovere / AFP

John Kennedy marcou o gol do Fluminense nos acréscimosAndres Larrovere / AFP

Publicado 06/05/2026 23:29 | Atualizado 06/05/2026 23:30

Rio - O Fluminense segue vivo na Libertadores. Na lanterna do Grupo C, o Tricolor entrou em campo com risco de ver a eliminação de perto, mas empatou por 1 a 1 com o líder Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos, e ainda depende de si para avançar de fase. Alex Arce fez para os argentinos, enquanto John Kennedy empatou no apagar das luzes.

Apesar do empate, o Fluminense segue em situação delicada. Mas ainda está vivo. Com o resultado, o Tricolor chegou a dois pontos, mas permanece em último. O Independiente Rivadavia, por sua vez, é o líder, com dez. Para avançar às oitavas de final, o Time de Guerreiros precisa vencer os últimos dois jogos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, no Maracanã.

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Fluminense busca empate nos acréscimos e se mantém vivo

Em situação delicada na Libertadores, o Fluminense sentiu a falta de confiança no primeiro tempo. O Tricolor teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Mesmo com a volta de Lucho Acosta, o Time de Guerreiros teve problemas de criatividade na construção das jogadas e não criou nenhum lance de perigo.

Por outro lado, o Independiente Rivadavia foi mais perigoso. Sensação do futebol argentino em 2026, o Azul del Parque incomodou a saída de bola do Fluminense, forçou erros e criou pelo menos três grandes chances. No primeiro ataque, Sartori parou em grande defesa de Fábio. Depois, Arce acertou o travessão após cobrança de escanteio. Por fim, o goleiro tricolor defendeu cabeçada à queima-roupa de Florentín.

O Fluminense mudou a postura no início do segundo tempo. O Tricolor voltou mais agressivo e, enfim, conseguiu criar algum perigo. Nos primeiros dez minutos, foram pelo menos três chegadas de perigo. Na primeira, Savarino não alcançou o cruzamento de Guga e Arana perdeu a sobra. Na segunda, Castillo cabeceou para fora. Já na terceira, Nonato recebeu de Savarino e finalizou para fora.

No melhor momento do Fluminense na partida, veio o balde de água fria. Sebastián Villa cobrou escanteio curto com Luciano Gómez, que cruzou na segunda trave. Arce, mais uma vez, subiu sozinho na frente de Freytes e cabeceou firme para abrir o placar em Mendoza. O gol foi um golpe duro para os tricolores e aumentou a pressão para a reta final da partida.

Após abrir o placar, o Independiente Rivadavia recuou as linhas e tentou explorar os contra-ataques. O Fluminense, por sua vez, foi para o tudo ou nada. Zubeldía colocou Soteldo, Serna e John Kennedy, mas o Tricolor atacava de forma desorganizada. Depois de muita insistência, John Kennedy aproveitou uma sobra e chutou, a bola desviou e matou o goleiro Nicolas Bolcato.

O gol no fim encheu o Fluminense de esperança. O Tricolor pressionou o Independiente Rivadavia, que colocou quase todos os jogadores dentro da área. Apesar da luta dos tricolores, faltou eficiência. Muitas vezes Soteldo recebeu na ponta, mas não conseguiu levantar a bola na área. Apesar disso, o empate manteve o Time de Guerreiros vivo.

Independiente Rivadavia (ARG) 1 x 1 Fluminense

Libertadores - 4ª rodada da fase de grupos

Data: 06/05/2026

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina

Independiente Rivadavia (ARG): Nicolas Bolcato; Ezequiel Bonifacio (Alejo Osella), Leonard Costa, Sheyko Studer e Luciano Gómez (Juan Elordi); Tomas Bottari, Matías Fernández (Leonel Bucca) e José Florentín; Fabrizio Sartori (Gonzalo Rios), Sebastián Villa e Alex Arce (Iván Villalba). Técnico: Alfredo Berti

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Alisson), Nonato (Soteldo) e Lucho Acosta; Savarino (John Kennedy), Canobbio (Serna) e Castillo. Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Alex Arce, aos 20' do 2ºT (1-0); John Kennedy, aos 45' do 2ºT (1-1)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões amarelos: Tomas Bottari, José Florentín (IRM); Guga, Hércules, Nonato, Lucho Acosta, Zubeldía (FLU)

