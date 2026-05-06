Manoel está no Fluminense desde 2021 - Divulgação / Fluminense

Manoel está no Fluminense desde 2021Divulgação / Fluminense

Publicado 06/05/2026 22:18

O zagueiro Manoel se despediu do Fluminense nesta quarta-feira (6). Em postagem nas redes sociais, o jogador afirmou que viveu grandes alegrias no clube e destacou sua gratidão ao Tricolor.





"Torcida tricolor, hoje venho aqui me despedir de um grande clube, que por cinco anos foi a minha casa. Aqui tive grandes alegrias, conquistas e também momentos difíceis. E nele, me senti abraçado por vocês. O Fluminense sempre foi uma família e fazer parte dela, por tanto tempo, é motivo de orgulho", disse.

No ano passado, o defensor sofreu uma lesão no joelho e ficou fora a maior parte da temporada. Ele seguiu o tratamento no clube após o término do seu contrato, que se encerrou em dezembro de 2025, quando o Fluminense se despediu do atleta.

"Saio honrado, com grandes títulos conquistados e gols marcados, que ficarão para sempre na minha memória. E também louco da cabeça. Gratidão eterna à instituição Fluminense. Seus funcionários, meus companheiros e sua torcida. Minha torcida por esse clube será eterna", concluiu.



Contratado em 2021, Manoel foi titular da equipe em 2022, ao lado de Nino. Fez parte do elenco campeão da Libertadores 2023, Recopa Sul-Americana 2024 e Campeonatos Cariocas 2022 e 2023.