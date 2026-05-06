Léo Pereira em ação pela seleção brasileira - Julio Aguilar / AFP

Léo Pereira em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP

Publicado 06/05/2026 15:02 | Atualizado 06/05/2026 15:05

Rio - A Fifa acatou um pedido formal da Conmebol e autorizou que jogadores convocados para a Copa do Mundo disputem a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Originalmente, o descanso obrigatório começaria em 25 de maio, mas uma atualização no regulamento passou a considerar as partidas decisivas dessas competições como exceções.



A solicitação visou garantir isonomia em relação aos clubes europeus, que terão seus atletas liberados para a final da Liga dos Campeões. Com o aval, as equipes poderão utilizar seus principais jogadores nos duelos internacionais de maio, embora a medida não seja válida para as rodadas do Campeonato Brasileiro.



Para o grupo comandado por Carlo Ancelotti, a mudança não deve desestruturar o planejamento logístico da seleção brasileira. A apresentação dos convocados na Granja Comary permanece agendada para o dia 27 de maio, com a divulgação da lista oficial marcada para o dia 18.



No Brasil, o impacto da decisão será significativo para as 13 equipes que seguem nas disputas continentais, incluindo os quatro grandes do Rio de Janeiro. A Seleção faz sua estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.