Valverde e Tchouaméni em treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
De acordo com o 'Marca', o desentendimento começou durante o treino após uma falta mais dura. Os meio-campistas se desentenderam, trocaram empurrões e trocaram encarada. A confusão demorou para chegar ao fim e a discussão prosseguiu com os jogadores se dirigindo aos vestiários sem nenhum lado ceder e com o bate-boca cada vez mais acalorado.
Carreras usou as redes sociais para tratar como "coisa normal de treino" a briga com Rüdiger. Disse ainda que tudo já está acertando. Em contrapartida, uruguaio e francês ainda não se manifestaram da briga desta quarta-feira (6).
De acordo com o jornal espanhol, o clima no Real Madrid é terrível e seis jogadores estão em conflito com o técnico Álvaro Arbeloa, cada dia mais distante do cargo - assumiu após a demissão de Xabi Alonso. O presidente Florentino Pérez tenta colocar panos quentes nas confusões, mas o ambiente é péssimo e o dirigente deve promover mudanças gigantes no atual elenco.
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