Ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, Gerard Piqué Reprodução / Instagram
Piqué, que pendurou as chuteiras em 2022, se envolveu em uma confusão após a derrota de sua equipe por 1 a 0 para o Albacete na semana passada, em jogo válido pela segunda divisão espanhola. O árbitro relatou na súmula que o ex-zagueiro, assim como outros membros da comissão técnica e do elenco do Andorra, confrontaram a equipe de arbitragem.
O comitê disciplinar da Federação Espanhola de Futebol informou que Piqué foi "suspenso por dois meses por atos notórios e públicos que atentam contra a dignidade e o decoro esportivos". Além disso, recebeu punição de seis jogos por atitudes classificadas como violência leve contra os árbitros.
Outros integrantes do clube também foram punidos. O presidente do Andorra, Ferran Vilaseca, recebeu suspensão de quatro meses, enquanto o diretor esportivo Jaume Nogués e outros membros da equipe também sofreram sanções.
Segundo a súmula, Piqué disse ao árbitro para "sair escoltado para que ninguém o atacasse" após reclamar das decisões da partida. "Em outro país te pegariam, mas aqui em Andorra somos um país civilizado", teria acrescentado.
O árbitro ainda relatou que, ao deixar o estádio, Nogués afirmou: "Espero que vocês sofram um acidente".
Na semana passada, Piqué declarou nas redes sociais que o clube havia enviado uma carta à federação solicitando que o árbitro Alonso de Ena Wolf não apitasse jogos da equipe.
A empresa do ex-jogador, a Kosmos, é a acionista majoritária do FC Andorra, que ocupa a décima posição da segunda divisão espanhola.
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