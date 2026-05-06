Goleiro do Liverpool, Alisson está na mira da JuventusPaul Ellis / AFP
A contratação do brasileiro é vista como fundamental para a Velha Senhora. Di Gregorio não deve permanecer na Juventus na próxima temporada, e o clube precisaria de um atleta para repor a posição. O atual técnico, Luciano Spalletti, deu aval para a negociação. Ele comandou Alisson na Roma entre 2016 e 2017, quando o ex-Internacional atuou no futebol italiano.
No momento, o goleiro se recupera de um problema muscular na coxa direita, sofrido em março. A tendência é que ele retorne aos gramados no fim da temporada e esteja entre os convocados de Carlo Ancelotti para o Mundial.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, a seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
Alisson defende o Liverpool desde 2018. Pelos Reds, conquistou uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Inglaterra. Ao todo, soma 332 jogos pelo clube.
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