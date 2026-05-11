São Paulo - O Santos derrotou o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro por 2 a 0, no último domingo (10), e Gabigol, de 29 anos, começou no banco de reservas. O treinador Cuca negou qualquer problema com o camisa 9 e falou sobre os rumores de uma insatisfação com o momento do centroavante.
"Quanto ao Gabigol, ele explicou que não ficou porque teve um problema estomacal. Quanto a isso, não temos o que falar, não houve represália nenhuma. Eu adoro ele. É um jogador estupendo, gosto dele como pessoa. Não existe nada contra, pelo contrário. Foi uma situação de jogo, cada jogo tem uma história. O jogo mostrou que fizemos a escolha certa. Ele entrou depois, deu tudo certo e está tudo resolvido", disse.
Gabigol é o artilheiro do Santos na temporada com nove gols, porém, suas últimas atuações não tem sido muito boas. No empate contra o Recoleta, do Paraguai, por 1 a 1, pela Sul-Americana, no meio de semana, o atacante foi substituído e foi direto para o vestiário. A situação incomodou Cuca.
"Vou perguntar para ele por que ele não ficou junto com os companheiros. Ele deve ter um motivo. Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Agora tem que saber por que ele não ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco junto com os companheiros e será cobrado por isso", disse.
Posteriormente, Gabigol utilizou seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter para explicar a situação. ""Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo", concluiu.