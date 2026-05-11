Robert Lewandowski com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Barcelona
Lewandowski fala em tom de despedida do Barcelona mas faz mistério sobre futuro
Atacante, de 38 anos, está em fim de contrato
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Zagueiro, de 25 anos, teve bom começo, mas perdeu posição de titular absulto
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Além dos gols, centroavante se destaca pela importância tática
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