Robert Lewandowski com a taça do Campeonato Espanhol - Divulgação / Barcelona

Robert Lewandowski com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Barcelona

Publicado 11/05/2026 08:30

Espanha - Campeão espanhol pelo Barcelona, o atacante Robert Lewandowski, de 38 anos, está vivendo seus últimos dias no clube. O polonês afirmou que não tem peça para definir o seu destino, mas falou em tom de despedida depois da confirmação do bicampeonato com a vitória sobre o Real Madrid por 2 a 0 no último domingo (20).

"Veremos. Provavelmente vou esperar que surjam diferentes opções e então decidir o que é melhor para mim e para minha família, então provavelmente teremos que esperar um pouco mais. Acho que, no fim das contas, trata-se de escolher o que consideramos melhor. Não se pode separar uma coisa da outra (ambições desportivas ou a vida familiar), porque tudo é importante. Acho que no final se trata de escolher o que consideramos melhor. E esse é o caminho que vamos seguir", disse.

Lewandowski tem recebido sondagens do futebol saudita. O atacante admitiu a possibilidade de atuar em uma liga de nível técnico mais baixo, mas disse que se sente em condições de desempenhar em alto nível. O contrato do polonês com o Barcelona se encerra no próximo mês.

"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", concluiu.