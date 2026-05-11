Robert Lewandowski com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Barcelona

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Espanha - Campeão espanhol pelo Barcelona, o atacante Robert Lewandowski, de 38 anos, está vivendo seus últimos dias no clube. O polonês afirmou que não tem peça para definir o seu destino, mas falou em tom de despedida depois da confirmação do bicampeonato com a vitória sobre o Real Madrid por 2 a 0 no último domingo (20).
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"Veremos. Provavelmente vou esperar que surjam diferentes opções e então decidir o que é melhor para mim e para minha família, então provavelmente teremos que esperar um pouco mais. Acho que, no fim das contas, trata-se de escolher o que consideramos melhor. Não se pode separar uma coisa da outra (ambições desportivas ou a vida familiar), porque tudo é importante. Acho que no final se trata de escolher o que consideramos melhor. E esse é o caminho que vamos seguir", disse.
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Lewandowski tem recebido sondagens do futebol saudita. O atacante admitiu a possibilidade de atuar em uma liga de nível técnico mais baixo, mas disse que se sente em condições de desempenhar em alto nível. O contrato do polonês com o Barcelona se encerra no próximo mês.
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"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", concluiu.