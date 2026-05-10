Comemoração de Rashford abriu o placar no Camp NouJosep Lago / AFP
Barcelona vence o Real Madrid e é campeão do Espanhol pela 29ª vez
Marcus Rashford e Ferran Torres fizeram os gols do time catalão
Jardim parabeniza os jogadores e vê vitória 'extremamente justificada' do Flamengo
Rubro-Negro se impôs na Arena do Grêmio e venceu o Tricolor Gaúcho por 1 a 0
Hugo Moura valoriza oportunidade como titular: 'Sei da minha qualidade'
Volante atuou durante toda a partida contra o Athletico-PR, que terminou com vitória por 1 a 0 do Vasco
Vasco vence o Athletico-PR e dá salto na tabela do Brasileirão
Thiago Mendes anotou o único gol do jogo
Autor do gol, Carrascal exalta jogo do Flamengo 'como planejado'
Colombiano garante o 1 a 0 sobre o Grêmio em retorno ao Brasileirão após longa suspensão
Anúncio de Daronco em revisão do VAR viraliza: 'Não encosta a mão na sua genitália'
Momento inusitado aconteceu no clássico entre Corinthians e São Paulo
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