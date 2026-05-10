Comemoração de Rashford abriu o placar no Camp Nou - Josep Lago / AFP

Comemoração de Rashford abriu o placar no Camp NouJosep Lago / AFP

Publicado 10/05/2026 18:11

O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol da temporada 2025/26 neste domingo (10). A confirmação do título veio com a vitória sobre o maior rival, Real Madrid, por 2 a 0 no Camp Nou. É a 29ª vez que o time catalão fatura a competição.

De quebra, o Barça afunda ainda mais o Real Madrid na crise. Nos últimos dias, o noticiário do clube da capital espanhola foi tomado por notícias envolvendo brigas entre os próprios jogadores.

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Marcus Rashford. O atacante cobrou falta com categoria da entrada da área e colocou o Barcelona em vantagem no placar aos nove minutos.



Melhor em campo, o Barça aproveitou o momento e chegou ao segundo gol aos 18. Dani Olmo correu para a área e recebeu ótimo passe. De primeira, ele tocou bonito para Ferran Torres, que apareceu livre para dominar e finalizar forte, sem chances de defesa para Courtois.

O Barcelona foi dominante no primeiro tempo, e o Real Madrid não conseguiu aproveitar a grande chance que teve - quando Gonzalo García ficou cara a cara com Joan García, mas mandou para fora - para tentar entrar no jogo.

Na etapa complementar, o Barcelona seguiu melhor e, mesmo administrando o jogo em alguns momentos, teve chances para marcar, mas parou em Courtois. O Real Madrid, por sua vez, seguiu mal, mas ainda chegou a balançar a rede com Bellingham. O inglês, porém, estava impedido.

Líder, o Barcelona chegou aos 91 pontos. Já o Real Madrid, que ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, segue com 77.