Publicado 11/05/2026 00:00

Jogando diante de seu torcedor, o Vasco derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite de ontem, e conquistou a quinta vitória sob seus domínios neste Campeonato Brasileiro. O gol marcado pelo capitão Thiago Mendes garantiu a oitava posição ao Cruzmaltino, que agora soma 20 pontos.

Empurrados pela festa de sua torcida, o Vasco começou o confronto pressionando o adversário. Logo no primeiro minuto, Piton levantou na medida para Spinelli, que cabeceou firme e parou na defesa de Santos. O atacante, no entanto, ficou pedindo gol alegando que o adversário teria entrado com bola e tudo, mas a arbitragem mandou o lance seguir. Menos de três minutos depois, Cuesta completou de cabeça, após cobrança de escanteio, e a bola carimbou a trave do Furacão.

Após a pressão inicial, o Cruzmaltino diminuiu o ímpeto ofensivo, mas seguiu incomodando a equipe paranaense, primeiro com uma cabeçada de Spinelli, que parou novamente em Santos, e depois, com um chute de Adson da entrada da área. Depois de tanto insistir, Thiago Mendes tabelou com Puma Rodríguez, invadiu a área e bateu com categoria para abrir o placar em São Januário.

Na saída de campo, o capitão e autor do único gol da partida, se declarou ao clube e revelou o desejo de ser campeão com a camisa do Vasco.

"Não sou cria do Vasco, não sou da base do Vasco, mas isso virou a minha casa. Eu tenho que honrar a camisa que estou vestindo. Desde que cheguei aqui, meu pensamento foi de conquistar algo pelo Vasco e dar alegria ao torcedor. Acho que estou no caminho certo, estou trabalhando para conquistar isso. Espero que no final eu possa ser coroado e levantar um título com essa camisa", disse Thiago Mendes, em entrevista ao Premiere.

Após o intervalo, o Gigante da Colina adotou uma postura mais controlada, prezando pela posse de bola. Apesar de ter o controle da partida, foi o Furacão quem incomodou o Vasco e criou as melhores oportunidades. No entanto, a equipe segurou a pressão e deu um presente para todas as mães cruzmaltinas.