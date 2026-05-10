De volta à equipe titular, o colombiano Carrascal comemora o gol marcado pelo Flamengo na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

De volta à equipe titular, o colombiano Carrascal comemora o gol marcado pelo Flamengo na partida contra o Grêmio, pelo BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/05/2026 21:59

"Estou muito feliz com o gol e com todo o esforço que o time fez. Eu acho que fizemos um jogo como nós tínhamos planejado: muitos movimentos, muitas rotações. Eu estou muito feliz" comemorou.



Carrascal ainda minimizou o tropeço do Palmeiras, o que fez o Flamengo reduzir para quatro pontos a distância para o líder, com um jogo a menos.



"Nós estamos fazendo o nosso trabalho muito bem. Eu acho que dependendo de todas as coisas, os resultados vão vir até o final do campeonato. Então, nós estamos focados em sempre fazer os três pontos e conseguir a vitória", completou.



Próximos jogos do Flamengo

Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo no domingo (17), quando enfrenta o Athletico-PR fora de casa. Antes, busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, quinta (14), contra o Vitória, no Barradão.