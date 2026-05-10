De volta à equipe titular, o colombiano Carrascal comemora o gol marcado pelo Flamengo na partida contra o Grêmio, pelo BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo
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