João Gomes - Reprodução/Instagram @wolves

João GomesReprodução/Instagram @wolves

Publicado 09/05/2026 12:00

manteve 10% dos direitos econômicos do volante, além de ter direito a mais 3,5% de futuras negociações por ser o clube formador, seguindo o mecanismo criado pela Fifa.

O Flamengo acompanha com bastante atenção a iminente venda de João Gomes ao Atlético de Madrid . Afinal, o Rubro-Negropor ser o clube formador, seguindo o mecanismo criado pela Fifa.

Quanto o Flamengo vai receber por João Gomes

Ou seja, caso o Wolverhampton aceite a proposta de 45 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões), o Flamengo terá direito a aproximadamente R$ 35 milhões.



João Gomes já rendeu aos cofres rubro-negros 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões na cotação da época) pela venda ao clube inglês, em 2023. Além disso, o jogador foi peça importante na conquista da Copa do Brasil de 2022.

Diante do bom desempenho na Inglaterra (disputou 128 jogos e foi titular por boa parte do período), o volante que chegou a defender a seleção brasileira chamou a atenção de outros clubes. Com várias sondagens, o Wolverhampton decidiu vendê-lo porque precisa reduzir a folha salarial após a queda para a segunda divisão inglesa.