João GomesReprodução/Instagram @wolves
Flamengo tem quantia milionária a receber por venda de João Gomes
Volante será negociado pelo Wolverhampton, que está perto de acerto com o Atlético de Madrid
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