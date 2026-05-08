João Gomes em campo pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

João Gomes em campo pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 08/05/2026 14:50

Rio - O volante João Gomes, de 25 anos, está perto de ter um novo clube na Europa. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o Atlético de Madrid encaminhou a contratação do volante, que defende o Wolverhampton.

Com o rebaixamento do clube inglês, João Gomes, que é um dos destaques da equipe, foi colocado na janela de transferências. A operação estaria perto de ser concluída em 45 milhões de euros (cerca de R$ 260,42 milhões).

Revelado pelo Flamengo, João Gomes foi peça importante no elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores na temporada de 2022. No começo do ano seguinte, ele foi negociado junto ao Wolves. A operação foi no valor de 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103,2 milhões na cotação da época).

O Flamengo ainda tem 10% dos direitos de João Gomes, além de uma fatia de cerca de 4% devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Na atual temporada, o volante entrou em campo em 39 partidas, fez um gol e deu três assistências.