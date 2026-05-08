Messi em jogo do Inter Miami - Frederic J. Brown / AFP

Messi em jogo do Inter MiamiFrederic J. Brown / AFP

Publicado 08/05/2026 12:22

Rio - A seleção argentina viveu um ciclo tranquilo e irá entrar na Copa do Mundo defendendo o título de atual campeã. Porém, na opinião de Lionel Messi, o Brasil deve ser considerado como um favorito maior que os tricampeões do mundo.

Em entrevista ao jornalista argentino Pollo Alvarez, o craque argentino elencou as cinco principais favoritas ao título da Copa do Mundo e colocou o Brasil como a terceira seleção com mais chances de título.

Na opinião de Lionel Messi, a França é a maior favorita. Vice-campeã em 2026, a seleção europeia é considerada por muitos a que conta com melhor material humano. Em segundo lugar, a Espanha, que venceu a última Eurocopa.

Depois do Brasil, que aparece em terceiro lugar, Messi colocou Portugal como a quarta equipe com mais chances de vencer a Copa e encerrou a lista com a seleção argentina.