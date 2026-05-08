Matías Viña virou goleiro no fim do jogo entre Carabobo e River Plate - Divulgação/River Plate

Matías Viña virou goleiro no fim do jogo entre Carabobo e River PlateDivulgação/River Plate

Publicado 08/05/2026 11:18

após a expulsão de Santiago Beltrán, o uruguaio que está emprestado pelo

Matías Viña viveu uma noite diferente pelo River Plate, na vitória por 2 a 1 sobre o Carabobo, da Venezuela, na quinta-feira (7), pela quarta Copa Sul-Americana. Sem a possibilidade de entrada do goleiro reserva, o uruguaio que está emprestado pelo Flamengo jogou improvisado no gol por menos de 10 minutos e não comprometeu.

O cenário inusitado aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo. Beltrán recebeu cartão vermelho quando o placar estava empatado em 1 a 1, e o técnico Eduardo Coudet já havia feito todas as substituições.



Gol da vitória sai depois da improvisação



Com isso assumiu a posição nos minutos finais da partida disputada na Venezuela. E ainda viu sua equipe fazer o gol da vitória mesmo com um a menos.



River Plate se lançou ao ataque e conseguiu a vitória com um gol de Maxi Salas pouco depois da expulsão. Enquanto isso, atrás, Viña praticamente não foi exigido pelo Carabobo.



Viña ainda pertence ao Flamengo



O uruguaio ainda possui vínculo com o Rubro-Negro e está emprestado à equipe argentina. Entretanto, o acordo prevê a obrigação de compra caso o lateral jogue 50% dos jogos na temporada.



Se isso acontecer, o Flamengo receberá 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,5 milhões) por 100% dos direitos econômicos.





