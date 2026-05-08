A repórter da ESPN Lily Nascimento mostra como ficou a mochila de cinegrafista - Reprodução de vídeo

A repórter da ESPN Lily Nascimento mostra como ficou a mochila de cinegrafistaReprodução de vídeo

Publicado 08/05/2026 10:33 | Atualizado 08/05/2026 10:36

um dos centenas de sinalizadores arremessados no campo quase acertou os profissionais da TV, caindo na mochila do cinegrafista Juan Gómez.

A equipe de reportagem da ESPN passou por um grande susto durante a cobertura de Independiente Medellín x Flamengo, jogo da Libertadores que acabou cancelado . Durante a confusão promovida pelos torcedores colombianos,, caindo na mochila do cinegrafista Juan Gómez.

Durante a transmissão, a repórter Lily Nascimento compartilhou imagens do objeto destruído e, depois, explicou o ocorrido.



"Atrás do gol, quando estava acontecendo todo o procedimento da Conmebol em campo, os torcedores já começaram a jogar sinalizadores. Um deles caiu praticamente dentro do gol do Rossi. Depois, começaram a tacar mais, mais e mais. Aí foi o momento em que a nossa equipe teve o material atingido”, relatou ao site da ESPN.



O cinegrafista mostrou alívio por ninguém ter se ferido: “Felizmente, só foi a mochila. Sabíamos que isso podia acontecer. Durante a semana a torcida estava avisando que não deixaria ter partida. Mas, sim, estamos bem”.



O motivo do cancelamento da partida



A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi cancelada após 1h20 de paralisação por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. Os dois times chegaram a disputar alguns poucos minutos em campo quando o árbitro Jesús Valenzuela paralisou o confronto e mandou os jogadores de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções, com invasão de campo e objetos e sinalizadores arremessados.



Os torcedores se mobilizaram para protestar contra a crise do clube. Membros de organizadas dforam ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto.



Antes de sair do estádio, membros da principal organizada do Independiente Medellín atearam fogo em algumas cadeiras e destruíram completamente banheiros.



Por que o Flamengo deve ganhar de W.O.



O artigo 24.2 A do Código Disciplinar diz que "quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo".



Em 2025, a entidade sul-americana cancelou a partida entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile, válida pela Libertadores, que foi marcada por uma confusão generalizada causada por torcedores do time chileno. Após 20 dias, o time brasileiro foi declarado vencedor pelo placar de 3 a 0.