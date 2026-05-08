Flamengo teve jogo cancelado em Medellín - AFP

Flamengo teve jogo cancelado em MedellínAFP

Publicado 08/05/2026 07:00 | Atualizado 08/05/2026 09:30

Rio - O Flamengo manteve o planejamento, depois do cancelamento da partida contra o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Libertadores, e embarcou com sua delegação para Porto Alegre durante a madrugada desta sexta-feira (8). Os atletas e a comissão técnica chegaram na capital gaúcha na parte da manhã. O Rubro-Negro encara o Grêmio neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro.

Após o decreto da Conmebol sobre o jogo, o elenco do Flamengo aguardou a liberação para deixar o estádio, jantou, passou pelo hotel e se deslocou para o aeroporto. A tendência é que o clube colombiano receba um W.O. e o Rubro-Negro fique com os pontos da partida.

O artigo 24.2 letra a do Código Disciplinar da Conmebol diz que "quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo".

Em 2025, a Conmebol cancelou a partida entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile, válida pela Libertadores, que foi marcada por uma confusão generalizada causada por torcedores do time chileno. O jogo aconteceria em 10 de abril daquele ano. No dia 30 do mesmo mês, a entidade apontou o time brasileiro como o vencedor pelo placar de 3 a 0.

O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, que seria disputado no Estádio Atanasio Girardot, na noite desta quinta-feira (7), pela Libertadores, foi cancelado por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. A partida foi paralisada logo nos primeiros minutos de bola rolando. O árbitro Jesús Valenzuela mandou os dois times de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções.

Houve invasão de campo e uso excessivo de sinalizadores. O time colombiano vive uma crise, e torcedores vaiaram antes mesmo da bola rolar. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto. Algumas faixas exibidas mostravam frases de protesto contra a diretoria e a Conmebol.

Aproximadamente 30 minutos depois da paralisação, a polícia teria informado ao delegado do jogo que não haveria condições de segurança para que o jogo pudesse ser reiniciado. O anúncio do cancelamento foi feito aproximadamente 1h20 após a interrupção. A Conmebol deve se pronunciar nesta sexta (8) sobre o resultado do jogo, já que não haverá remarcação. O mais provável é que o time rubro-negro seja declarado vencedor pelo placar de 3 a 0. Desta maneira, o Flamengo estaria classificado para as oitavas de final da Libertadores.

Antes de sair do estádio, membros da principal organizada do Independiente Medellín atearam fogo em algumas cadeiras e destruíram completamente alguns banheiros. Do lado de fora, a situação se agravou. Boa parte dos torcedores deixou o estádio e houve conflito com a polícia. De acordo com relatos da mídia local, muitos ficaram feridos com disparos de balas de borracha. Até mesmo um helicóptero foi deslocado para o distúrbio.

Entenda o caso

O Independiente Medellín, no domingo passado (3), perdeu para o Rionegro Águilas por 2 a 1, em casa, e foi eliminado do Campeonato Colombiano. O acionista principal e presidente do clube Raúl Giraldo deixou o campo fazendo gestos como se estivesse comemorando uma vitória, debochando das críticas da torcida.

A cena não pegou bem e torcedores protestaram já na arquibancada naquele dia. Na segunda-feira (4), ele pediu desculpas pelo ocorrido e renunciou ao cargo.