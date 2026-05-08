Torcedores do Independiente Medellín fizeram protesto violento - Jaime Sadarriaga / AFP

Torcedores do Independiente Medellín fizeram protesto violentoJaime Sadarriaga / AFP

Publicado 08/05/2026 09:52

será julgado pelo Comitê Disciplinar da entidade. A tendência é que o Rubro-Negro vença a partida por W.O (3 a 0) e garanta a classificação antecipada para as oitavas de final. A Conmebol confirmou na manhã desta sexta-feira (8) que o cancelamento de Independiente Medellín x Flamengo . A tendência é que o Rubro-Negro vença a partida por W.O (3 a 0) e garanta a classificação antecipada para as oitavas de final.

"(...) considerando que todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da Conmebol foram aplicados, o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as devidas determinações. Todas as informações relacionadas aos eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão levados ao Comitê Disciplinar", diz a nota oficial.



já está em Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio no domingo, às 19h30, pelo Brasileirão. Como o motivo do cancelamento deveu-se à falta de segurança diante do protesto violento da torcida do time colombiano, o



"Como óbvio, esperamos ganhar estes três pontos, porque esta responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições nem dentro nem fora do estádio", disse o português. A delegação rubro-negra, inclusive, manteve o planejamento no domingo, às 19h30, pelo Brasileirão. Como o motivo do cancelamento deveu-se à falta de segurança diante do protesto violento da torcida do time colombiano, o Flamengo espera ganhar os três pontos , como confirmou o diretor de futebol, José Boto."Como óbvio, esperamos ganhar estes três pontos, porque esta responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições nem dentro nem fora do estádio", disse o português.

Por que o Flamengo deve ganhar de W.O.

O Rubro-Negro deve ser declarado vencedor do jogo se a Conmebol mantiver os critérios. O artigo 24.2 A do Código Disciplinar diz que "quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo".



Em 2025, a entidade sul-americana cancelou a partida entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile, válida pela Libertadores, que foi marcada por uma confusão generalizada causada por torcedores do time chileno. O jogo aconteceria em 10 de abril daquele ano. No dia 30 do mesmo mês, a entidade apontou o time brasileiro como o vencedor pelo placar de 3 a 0.

O motivo do cancelamento da partida



A partida foi cancelada após 1h20 de paralisação por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. Os dois times chegaram a disputar alguns poucos minutos em campo quando o árbitro Jesús Valenzuela paralisou o confronto e mandou os jogadores de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções, com invasão de campo e uso excessivo de sinalizadores.

O Independiente Medellín vive uma crise, e torcedores quiseram protestar. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto. Algumas faixas exibidas mostravam frases de protesto contra a diretoria e a Conmebol.

Antes de sair do estádio, membros da principal organizada do Independiente Medellín atearam fogo em algumas cadeiras e destruíram completamente banheiros. Do lado de fora, a situação se agravou. Boa parte dos torcedores deixou o estádio e houve conflito com a polícia. De acordo com relatos da mídia local, muitos ficaram feridos com disparos de balas de borracha. Até mesmo um helicóptero foi deslocado para o distúrbio.

