Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/05/2026 16:31

Porto Alegre - Suspenso, Alex Sandro desfalcará o Flamengo na partida contra o Grêmio e já retornou ao Rio de Janeiro. Para completar o grupo, o Rubro-Negro chamou o jovem Johnny, jogador do time sub-20 que já se encontra na capital gaúcha.

"Suspenso da partida deste domingo (10), diante do Grêmio, o lateral-esquerdo Alex Sandro retornou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (8). Johnny, jogador da mesma posição da equipe sub-20 do Flamengo, foi chamado para se juntar ao grupo e já se encontra em Porto Alegre, onde participa do treinamento desta tarde com o restante do elenco", informou o Rubro-Negro.

Alex Sandro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Flamengo com o Vasco em 2 a 2 , no domingo (3), já na reta final da partida.

Grêmio e Flamengo vão medir forças no domingo (10), a partir das 19h30, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro aparece na segunda colocação com 27 pontos.