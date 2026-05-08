Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Porto Alegre - Suspenso, Alex Sandro desfalcará o Flamengo na partida contra o Grêmio e já retornou ao Rio de Janeiro. Para completar o grupo, o Rubro-Negro chamou o jovem Johnny, jogador do time sub-20 que já se encontra na capital gaúcha.
"Suspenso da partida deste domingo (10), diante do Grêmio, o lateral-esquerdo Alex Sandro retornou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (8). Johnny, jogador da mesma posição da equipe sub-20 do Flamengo, foi chamado para se juntar ao grupo e já se encontra em Porto Alegre, onde participa do treinamento desta tarde com o restante do elenco", informou o Rubro-Negro.
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Alex Sandro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Flamengo com o Vasco em 2 a 2, no domingo (3), já na reta final da partida.
Grêmio e Flamengo vão medir forças no domingo (10), a partir das 19h30, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro aparece na segunda colocação com 27 pontos.