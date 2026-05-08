Leonardo Jardim dá entrevista coletiva na chegada do Flamengo a Porto Alegre - Reprodução / Flamengo TV

Leonardo Jardim dá entrevista coletiva na chegada do Flamengo a Porto AlegreReprodução / Flamengo TV

Publicado 08/05/2026 16:12

Porto Alegre - Leonardo Jardim viu uma demora da Conmebol para cancelar a partida entre Independiente Medellín e Flamengo, válida pela Libertadores, na noite de quinta-feira (7). O jogo precisou ser paralisado logo no início por causa de uma confusão causada por torcedores do time colombiano e foi cancelado mais de 1h depois.

"É uma situação que foi visível para todo mundo. Não havia segurança no estádio para que os envolvidos no espetáculo e também as pessoas presentes pudessem assistir ao jogo de forma segura. Levou que as pessoas terminassem. Para meu espanto, demoraram tanto tempo", disse Jardim, em entrevista coletiva concedida em Porto Alegre.

"Situações desse tipo, 45 minutos depois, o árbitro, quando verifica que não há segurança, acaba o jogo. A situação se prolongou um pouco mais. Não sou especialista, mas falo das regras que conheço durante toda minha vida esportiva", completou.

Em seguida, o técnico do Flamengo detalhou a burocracia vivida pelos dirigentes do clube para entender os critérios do cancelamento e as medidas que serão tomadas pela Conmebol em relação ao resultado do jogo.

"Sabemos que, normalmente, nesse tipo de situação, existem questões burocráticas a serem resolvidas. Não é no fim do jogo que vai resolver o placar. Os nossos dirigentes tiveram lá para defender mais esses aspectos. Mas acho que é uma coisa normal, como já aconteceu no passado com outras equipes", afirmou o treinador.

"Acredito que vão nos dar os três pontos, porque não há mais tempo a jogar e acho que esse tipo de situação a equipe da casa é prejudicada, porque não conseguiu organizar um evento esportivo com segurança. Isso é uma coisa muito normal no futebol", prosseguiu.

Leonardo Jardim comentou sobre os fatores físicos a serem levados em conta, considerando que o time praticamente não entrou em campo — a partida foi paralisada antes dos cinco minutos de jogo —, mas realizou uma viagem longa na madrugada desta sexta (8), de Medellín ao Rio Grande do Sul.

"Em termos da carga de treino, devido às condições que existiram ontem, não foi possível nem jogar nem treinar. Se não havia segurança para o jogo, não havia para nós treinarmos. Demos seguimento ao que tínhamos preparado para esta dupla viagem. Hoje chegamos a Porto Alegre e agora vamos treinar na parte da tarde com o grupo todo".

"Não vamos ter que recuperar os jogadores fisicamente, mas em termos fisiológicos temos que ter alguma atenção porque passamos uma noite quase sem dormir. Quatro ou cinco horas só que alguns atletas dormiram na viagem e mal. Como vocês sabem, dormir no avião não é a mesma coisa que dormir na cama. Vamos tentar hoje trabalhar, preparar bem, amanhã todos vão estar melhor", completou.



Flamengo e Grêmio se encaram neste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Na competição, o Rubro-Negro é vice-líder, com 27 pontos, e quer se aproximar do líder Palmeiras, que tem 33.