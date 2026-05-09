O Flamengo deixa de lado o perrengue sofrido na Colômbia pela Libertadores para focar em uma missão mais difícil a partir do Grêmio, no domingo (10), às 19h30 em Porto Alegre. Com apenas mais quatro rodadas, o Rubro-Negro tem o planejamento de entrar no período de recesso da Copa do Mundo em primeiro lugar no Brasileirão.
"Agora, temos que pensar nos jogos que faltam do Brasileiro, para se manter sempre próximo ou na frente do campeonato. Com certeza o campeonato vai se decidir numa próxima fase mas é importante estarmos nos lugares da frente", afirmou o técnico Leonardo Jardim.
Para esse objetivo, precisará retirar a desvantagem de seis pontos para o líder Palmeiras. Com confronto direto entre os dois no Maracanã, dia 23, o Rubro-Negro precisa, na prática, vencer os próximos quatro jogos no campeonato e mais uma derrota do rival.
Além de gaúchos e paulistas, os outros jogos são contra dois paranaenses: O Athletico-PR fora de casa, dia 17, e o Coritiba no Rio, em 30 de maio, quando o Brasileirão para e só retorna em 22 de julho, para a 19ª rodada, a última do turno.
Já o Palmeiras tem dois confrontos contra clubes no Z-4: neste domingo contra o Remo, fora, e Chapecoense em casa, no dia 31. Além do Cruzeiro no Mineirão em 16 de maio.
Primeiro objetivo cumprido na Libertadores
Além do Brasileirão, o Flamengo tem outras metas definidas e bem óbvias. Na Libertadores, o primeiro objetivo está praticamente assegurado, que é a classificação às oitavas de final.
Essa confirmação poderia ter acontecido na quinta-feira (8), mas o cancelamento do jogo com o Independiente Medellín deixou em aberto. Ainda assim, o Rubro-Negro já conta em vencer por W.O. e garantir os três pontos e a vaga. Afinal a violência da torcida colombiana impediu a realização do confronto e o adversário deve ser punido pela Conmebol.
Na sequência, serão dois jogos em casa, contra Estudiantes e Cusco, dias 20 e 26, para confirmar o primeiro lugar no grupo. Mas antes, na quinta-feira (14), às 21h30 no Barradão, o Flamengo joga pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, que é outra meta.
"Com certeza este primeiro período até junho existiam quatro grandes objetivos. O primeiro era ganhar o Carioca. Depois, qualificar a equipe para a próxima fase da Libertadores. Acredito que com o jogo de ontem e a conquista dos três pontos vai estar assegurada. E em relação à Copa do Brasil, temos como objetivo classificar", disse o técnico.
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