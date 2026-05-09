Flamengo vive grande fase sob o comando de Leonardo Jardim - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo vive grande fase sob o comando de Leonardo JardimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/05/2026 08:16 | Atualizado 09/05/2026 11:43

entrar no período de recesso da Copa do Mundo em primeiro lugar no Brasileirão.

O Flamengo deixa de lado o perrengue sofrido na Colômbia pela Libertadores para focar em uma missão mais difícil a partir do Grêmio, no domingo (10), às 19h30 em Porto Alegre. Com apenas mais quatro rodadas, o Rubro-Negro tem o planejamento de

"Agora, temos que pensar nos jogos que faltam do Brasileiro, para se manter sempre próximo ou na frente do campeonato. Com certeza o campeonato vai se decidir numa próxima fase mas é importante estarmos nos lugares da frente", afirmou o técnico Leonardo Jardim.



Próximos jogos do Flamengo no Brasileirão



Para esse objetivo, precisará retirar a desvantagem de seis pontos para o líder Palmeiras. Com confronto direto entre os dois no Maracanã, dia 23, o Rubro-Negro precisa, na prática, vencer os próximos quatro jogos no campeonato e mais uma derrota do rival.



Além de gaúchos e paulistas, os outros jogos são contra dois paranaenses: O Athletico-PR fora de casa, dia 17, e o Coritiba no Rio, em 30 de maio, quando o Brasileirão para e só retorna em 22 de julho, para a 19ª rodada, a última do turno.



Os jogos para os rubro-negros secarem



Já o Palmeiras tem dois confrontos contra clubes no Z-4: neste domingo contra o Remo, fora, e Chapecoense em casa, no dia 31. Além do Cruzeiro no Mineirão em 16 de maio.



Primeiro objetivo cumprido na Libertadores



Além do Brasileirão, o Flamengo tem outras metas definidas e bem óbvias. Na Libertadores, o primeiro objetivo está praticamente assegurado, que é a classificação às oitavas de final.





Essa confirmação poderia ter acontecido na quinta-feira (8), mas o cancelamento do jogo com o Independiente Medellín deixou em aberto. Ainda assim, o Rubro-Negro já conta em vencer por W.O. e garantir os três pontos e a vaga. Afinal a violência da torcida colombiana impediu a realização do confronto e o adversário deve ser punido pela Conmebol.

Na sequência, serão dois jogos em casa, contra Estudiantes e Cusco, dias 20 e 26, para confirmar o primeiro lugar no grupo. Mas antes, na quinta-feira (14), às 21h30 no Barradão, o Flamengo joga pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, que é outra meta.



"Com certeza este primeiro período até junho existiam quatro grandes objetivos. O primeiro era ganhar o Carioca. Depois, qualificar a equipe para a próxima fase da Libertadores. Acredito que com o jogo de ontem e a conquista dos três pontos vai estar assegurada. E em relação à Copa do Brasil, temos como objetivo classificar", disse o técnico.