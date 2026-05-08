Vini Jr é destaque do Real MadridOscar del Pozo / AFP

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Rio - O atacante Vini Jr, de 25 anos, poderá receber uma proposta de peso para mudar de ares na próxima temporada europeia. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Manchester City pode fazer uma oferta pelo jogador do Real Madrid.
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Vini Jr, de 25 anos, viveu mais uma temporada de altos e baixos no Real Madrid. O brasileiro tem contrato com o clube espanhol até junho de 2027 e as conversas para uma renovação não evoluíram. Com isso, o atacante começaria a próxima temporada no seu último ano de vínculo com o clube.
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Outra situação explorada pela publicação é o desejo de Pep Guardiola. O espanhol teria dado aval para a contratação de Vini Jr e seria um dos grandes entusiastas para o brasileiro vestir a camisa do Manchester City.
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Ao lado de Mbappé, Vini Jr viveu mais uma temporada de brilho ofuscado no Real Madrid. Apesar de uma melhora nas última semanas, o brasileiro esteve longe de desempenhar no nível de anos anteriores.