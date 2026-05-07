Valverde e Tchouaméni em treino do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Valverde e Tchouaméni em treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 07/05/2026 10:15

os dois trocando socos. A crise interna no Real Madrid ganhou novos capítulos. Depois da discussão envolvendo Valverde e Tchouaméni , na quarta-feira (6), um novo confronto entre os jogadores teria acontecido no vestiário, nesta quinta (7), desta vez com

Segundo o jornal 'Marca', a situação foi considerada "muito grave" internamente e terminou com o uruguaio levado ao hospital após a briga. Valverde teria sofrido um corte no rosto, com a necessidade de levar pontos.



Os dois jogadores serão punidos pelo Real Madrid, que avalia tirá-los do clássico com o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Conflito aumenta tensão no elenco



De acordo com a publicação espanhola, foi necessária a intervenção de jogadores e membros da comissão técnica. Pessoas ligadas ao clube afirmam que o episódio foi pior do que o desentendimento ocorrido anteriormente no centro de treinamento.

A gravidade do episódio levou dirigentes do Real Madrid a convocarem uma reunião emergencial logo após a confusão. Afinal, o ambiente é de instabilidade vivida pelo elenco, com alguns problemas de relacionamento.



Outros casos no elenco do Real Madrid

O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o Marca.



