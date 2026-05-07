Valverde e Tchouaméni em treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
A crise interna no Real Madrid ganhou novos capítulos. Depois da discussão envolvendo Valverde e Tchouaméni, na quarta-feira (6), um novo confronto entre os jogadores teria acontecido no vestiário, nesta quinta (7), desta vez com os dois trocando socos.
Segundo o jornal 'Marca', a situação foi considerada "muito grave" internamente e terminou com o uruguaio levado ao hospital após a briga. Valverde teria sofrido um corte no rosto, com a necessidade de levar pontos.
Os dois jogadores serão punidos pelo Real Madrid, que avalia tirá-los do clássico com o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Conflito aumenta tensão no elenco

De acordo com a publicação espanhola, foi necessária a intervenção de jogadores e membros da comissão técnica. Pessoas ligadas ao clube afirmam que o episódio foi pior do que o desentendimento ocorrido anteriormente no centro de treinamento.
A gravidade do episódio levou dirigentes do Real Madrid a convocarem uma reunião emergencial logo após a confusão. Afinal, o ambiente é de instabilidade vivida pelo elenco, com alguns problemas de relacionamento.

Outros casos no elenco do Real Madrid

Antes de Valverde e Tchouaméni, houve um caso de agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, na terça-feira. Além disso, Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica do Real Madrid durante um treino, em 24 de abril.
O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o Marca.

fotogaleria
Valverde e Tchouaméni em treino do Real Madrid
Valverde