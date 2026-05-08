Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 09:00 | Atualizado 08/05/2026 09:01

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, fez a alegria dos seus fãs. A beldade aproveitou um tempo para viajar para Aruba, no Caribe, e exibiu toda a sua beleza em fotos em que aparece vestindo somente um biquíni.

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"Como você está linda", "Vida e corpo perfeitos", "Parabéns, você encantou o meu dia", "Não consigo ver um defeito", foram alguns dos comentários.

Ana Paula Galli é bastante conhecida no seu país e costuma exibir sua beleza nas redes sociais (@anapaulagallioficial). A beldade é muda do Cerro Porteño.