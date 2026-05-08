John Kennedy é o artilheiro do Fluminense no ano - Lucas Merçon/ Fluminense

John Kennedy é o artilheiro do Fluminense no anoLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 08/05/2026 08:00

Rio - Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy, de 23 anos, vive neste ano sua melhor temporada desde a Glória Eterna. Apesar disso, o centroavante não é titular, e mesmo com a boa fase, e com a artilharia na temporada com dez gols. O camisa 9 convive com o rótulo de ser um "jogador de segundo tempo". Em busca da titularidade, o jovem tenta convencer Luis Zubeldía de que pode desempenhar da mesma forma começando as partidas.

Depois do empate contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, o treinador do Fluminense abordou a situação de John Kennedy e citou seu melhor aproveitamento saindo do banco de reservas.

"Me parece que John (Kennedy) é um jogador que entra muito bem, revoluciona o ataque quando a partida está difícil. É uma das qualidades principais dele. Sempre entra bem, isso tem valor agregado. É difícil encontrar jogadores que entram bem, mas quando é titular muitas vezes se desgasta, as defesas adversárias estão mais fechadas, difíceis. Quando entra sempre responde bem, quando foi titular há partidas que foi bem e não também, o importante é que está fazendo gols. É um jogador importante", disse Zubeldía.

Os números de John Kennedy são bem peculiares. Dos 33 gols que marcou como profissional pelo Fluminense, 27 foram no segundo tempo, além do gol decisivo na final da Libertadores, durante a prorrogação. Na primeira etapa, o atacante anotou apenas seis.

Vivendo uma situação delicada na Libertadores, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (9) contra o Vitória, no Maracanã. A partida irá acontecer às 18 h (de Brasília).