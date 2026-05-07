Canobbio comemora gol pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/05/2026 17:29

Rio - Titular no esquema de Luis Zubeldía, Agustín Canobbio tornou-se o centro das atenções após o empate do Fluminense contra o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira (6). Questionado sobre as notícias da imprensa argentina que o colocam como alvo do River Plate, o atacante não escondeu a satisfação pelo reconhecimento, mas adotou um discurso cauteloso sobre o futuro.

"É um orgulho porque estão observando meu trabalho, meu futebol. Significa que estou fazendo as coisas bem", afirmou o jogador, que ressaltou estar com a cabeça voltada apenas para os compromissos nas Laranjeiras.



Segundo informações do "ge", apesar do forte rumor em Buenos Aires, o Fluminense ainda não recebeu qualquer proposta ou contato oficial vindo da Argentina. A diretoria tricolor, inclusive, não pretende facilitar uma saída do atleta.

O entendimento interno é de que Canobbio é peça importante para a temporada e que seu valor de mercado deve dar um salto considerável após a Copa do Mundo. Ele é nome frequente nas convocações da seleção uruguaia e deve estar no Mundial com a Celeste.

Mesmo lisonjeado com o interesse de um dos maiores clubes do continente, o jogador preferiu desconversar sobre possíveis negociações para o segundo semestre. "Veremos, não sei… Primeiro tenho que pensar no Fluminense, é a única coisa em que consigo pensar e trabalhar", ponderou o atacante.