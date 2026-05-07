Canobbio comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Na mira do River Plate, Canobbio celebra interesse, mas mantém foco total no Fluminense
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