Fluminense de Luis Zubeldía precisa vencer bem o Bolívar para depender de si na última rodada da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense precisa de feito inédito em 2026 para vencer e ultrapassar o Bolívar
Tricolor está em situação delicada no grupo C da Libertadores, mas ainda depende de si
Trunfo para melhorar desempenho ofensivo
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