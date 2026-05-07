Fluminense de Luis Zubeldía precisa vencer bem o Bolívar para depender de si na última rodada da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense de Luis Zubeldía precisa vencer bem o Bolívar para depender de si na última rodada da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 07/05/2026 12:00

vencer o Bolívar, no dia 19, por três gols de diferença para ultrapassá-lo no confronto direto (perdeu na Bolívia por 2 a 0) e chegar contra o Deportivo La Gaíra precisando de vitória simples. O problema é que, em 2026, isso ainda não aconteceu.

O Fluminense precisa de gols se quiser depender apenas de si na última rodada da Libertadores. Em situação delicada no grupo C, com apenas dois pontos, o time de Zubeldía tem que(perdeu na Bolívia por 2 a 0) e chegar contra o Deportivo La Gaíra precisando de vitória simples. O problema é que, em 2026, isso ainda não aconteceu.

Nas 15 vitórias até o momento na temporada, o Tricolor conseguiu no máximo uma diferença de dois gols no placar. Um resultado como 2 a 0 ou 3 a 1, entretanto, também será suficiente para depender de si: precisará de uma vitória por saldo de gols maior que os bolivianos, caso vençam em casa o Independiente Rivadávia, já classificado, na última rodada.

Fluminense fez pouco jogos com três gols

Além disso, em apenas cinco jogos - dos 29 que disputou no ano - o Fluminense marcou três vezes: 3 a 2 contra Santos, Athletico-PR e Nova Iguaçu; e 3 a 1 contra Cruzeiro e Bangu.



Com um problema ofensivo claro, diante da pouca efetividade de seus atacantes e outros jogadores, Zubeldía terá de achar soluções. Algo que ainda não conseguiu, já que o time tem apenas dois gols marcados nesses quatro jogos de Libertadores em que ainda não venceu.



Trunfo para melhorar desempenho ofensivo



retorno de Lucho Acosta. Ao

Com a tendência de encontrar um Bolívar fechado no Maracanã, a boa notícia é o. Ao conseguir participar dos 90 minutos no 1 a 1 com o Independiente Rivadávia, o meia é a esperança de que a produção ofensiva recente seja melhor.

Ainda assim, será preciso melhorar a pontaria. Afinal, o Fluminense ficou os dois tempos da derrota para o Bolívar na altitude (2 a 0) e do empate com a equipe argentina sem acertar uma finalização na meta (o gol de John Kennedy foi nos acréscimos e teve desvio). O mesmo aconteceu na primeira etapa contra a Internacional (em outra derrota por 2 a 0).