John Kennedy foi o herói do Fluminense na Argentina - Andres Larrovere / AFP

John Kennedy foi o herói do Fluminense na ArgentinaAndres Larrovere / AFP

Publicado 07/05/2026 00:30 | Atualizado 07/05/2026 00:32

Rio - O Fluminense sofreu e viu de perto a eliminação, mas segue vivo na Libertadores. Após empatar com o Independiente Rivadavia por 1 a 1 , nesta quarta-feira (6), em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos, o Tricolor volta para casa dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final. A situação ainda é complicada, mas basta vencer os últimos dois jogos no Maracanã.

Mesmo sem vencer em quatro rodadas, o Fluminense chega vivo para os últimos dois jogos no Maracanã. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Bolívar, dia 19, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada. Como perdeu para os bolivianos por 2 a 0 no primeiro turno, o Time de Guerreiros precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar o rival.

O motivo de precisar vencer o Bolívar por três gols de diferença é a mudança no critério de desempate. Em 2026, a Conmebol definiu que o confronto direto é o primeiro quesito em caso de igualdade. Assim, em caso de vitória por três gols de diferença sobre os bolivianos, o Fluminense chegaria na última rodada precisando apenas de uma vitória simples contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã.

Cenários para o Fluminense classificar às oitavas de final:

- Se o Fluminense vencer o Bolívar por três gols de diferença, precisará de uma vitória simples na última rodada contra o Deportivo La Guaira para avançar às oitavas de final;

- Se o Fluminense vencer o Bolívar por dois gols de diferença, as duas equipes ficam empatadas em pontos, no confronto direto e também no saldo de gols. Na última rodada, se o empate permanecer nos três critérios, a equipe que vencer por mais gols avança às oitavas de final;

- Se o Fluminense vencer o Bolívar por um gol de diferença, precisará vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço dos bolivianos contra o Independiente Rivadavia, na altitude de La Paz.

E se o Fluminense perder para o Bolívar?

O próximo jogo é o mais importante para o Fluminense chegar na última rodada vivo. Afinal, em caso de empate ou derrota para o Bolívar no Maracanã, será eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Últimos jogos do Grupo C:

19/05 - Fluminense x Bolívar - Maracanã

21/05 - Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia - Olímpico de Caracas

27/05 - Fluminense x Deportivo La Guaira - Maracanã

27/05 - Bolívar x Independiente Rivadavia - Hernando Siles