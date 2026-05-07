Guga em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Argentina - Guga mostrou estar confiante e pediu o apoio da torcida do Fluminense em busca da classificação ao mata-mata na Libertadores. O Tricolor empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia (ARG), fora de casa, na última quarta-feira (6), e precisará vencer os dois jogos que restam para tentar passar de fase. Além disso, será necessária uma combinação de saldo de gols.
"Temos esperança. Enquanto tiver 1% de chance, o Fluminense é capaz de muita coisa. Só quem vive o Fluminense sabe que isso é capaz de acontecer. Vamos buscar até o final", iniciou o jogador, em entrevista na zona mista após o confronto.
"Conto com o apoio da torcida, peço que acreditem também. Sei que o momento é de desconfiança, porque precisamos mostrar em resultados, mas vamos lutar até o fim. O grupo é qualificado, já provamos isso e vamos nos acertar para que possamos classificar", complementou. 
As partidas decisivas serão no Maracanã, contra Bolívar (BOL) e Deportivo La Guaira (VEN), nos dias 19 e 27 de maio, respectivamente.

Os cenários para o Fluminense

- Se o Fluminense vencer o Bolívar por três gols de diferença, precisará de uma vitória simples na última rodada contra o Deportivo La Guaira para avançar às oitavas de final;
- Se o Fluminense vencer o Bolívar por dois gols de diferença, as duas equipes ficam empatadas em pontos, no confronto direto e também no saldo de gols. Na última rodada, se o empate permanecer nos três critérios, a equipe que vencer por mais gols avança às oitavas de final;
- Se o Fluminense vencer o Bolívar por um gol de diferença, precisará vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço dos bolivianos contra o Independiente Rivadavia, na altitude de La Paz;
- Se o Fluminense empatar ou perder para o Bolívar, estará eliminado.