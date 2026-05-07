Zubeldía elogiou a atuação do Fluminense contra o Independiente Rivadavia - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Zubeldía elogiou a atuação do Fluminense contra o Independiente RivadaviaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 07/05/2026 00:55 | Atualizado 07/05/2026 00:57

Rio - Fluminense voltou vivo de Mendoza e ainda com chances de classificação às oitavas da Libertadores. Jogando fora de casa diante do líder do grupo, o Tricolor sofreu e saiu atrás no placar, mas empatou com o Independiente Rivadavia por 1 a 1 , nesta quarta-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos. O técnico Luis Zubeldía elogiou a atuação do time, que arrancou o empate no fim.

"Temos que definir nesses dois jogos que temos em casa. Fizemos uma boa partida contra um rival atípico, que fica pouco com a bola e que tem uma bola parada forte. Mas gostei do que fez a equipe. Levamos o gol no momento em que acho que estávamos melhor na partida, numa bola parada. Apesar de tudo, tivemos mais o controle", disse Zubeldía.

Apesar do empate manter o Fluminense vivo e dependendo apenas das próprias pernas, a situação não é simples. O Tricolor precisa vencer o Bolívar por três gols de diferença para chegar na última rodada sem depender de mais nada. Porém, para isso, precisará superar a dificuldade de converter chances. Zubeldía chamou a atenção para a quantidade situações geradas por jogo e mostrou confiança no próprio time.



"Somos uma equipe que gera muitas situações de gol, uma das que mais gera no Brasileirão (...) Esperamos reverter nos jogos que restam. Estamos vivos, temos que definir a classificação em casa nos jogos que temos. Esperávamos ganhar, mas o empate nos faz depender de nós. Respeitando sempre as outras equipes. Temos que encarar os dois jogos para classificar", finalizou.

Elogios para John Kennedy

Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy voltou a ser o salvador do Fluminense. Autor do gol de empate contra o Independiente Rivadavia, o camisa 9 manteve o time vivo para as últimas duas rodadas. O técnico Luis Zubeldía, que optou por Castillo como titular, rasgou elogios para o centroavante, que é o artilheiro do time com dez gols na temporada.

"Me parece que o John (Kennedy) é um jogador que entra muito bem e revoluciona o ataque quando a partida está difícil. É uma das qualidades principais dele. Sempre entra bem, isso tem valor agregado. É difícil encontrar jogadores que entram bem, mas quando é titular muitas vezes se desgasta. O importante é que está fazendo gols e é um jogador importante", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou a dois pontos e segue na lanterna, mas ainda está vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer os últimos dois jogos contra o Bolívar e Deportivo La Guaira no Maracanã. Antes, o Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (9), às 18h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.