Acosta em partida da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense
Acosta surpreende e atua por 90 minutos em partida do Fluminense pela Libertadores
Argentino estava três semanas sem entrar em campo
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