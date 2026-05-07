Acosta em partida da Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Acosta em partida da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/05/2026 07:00 | Atualizado 07/05/2026 08:42

Rio - Recuperado de contusão no joelho esquerdo, Lucho Acosta, de 31 anos, surpreendeu ao ser titular e atuar por 90 minutos no empate do Fluminense contra o Independiente Rivadavia por 1 a 1, na Libertadores, em partida disputada na última quarta-feira (dia 6), na Argentina. O apoiador mostrou boa desenvoltura na partida.

Acosta não atuava há três semanas, desde que se machucou logo nos primeiros minutos do clássico contra o Flamengo. O apoiador levou uma bolada no rosto, o que fez com que perdesse a consciência momentaneamente e caísse de mau jeito. Após o duelo, exames confirmaram lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 2.

Com o resultado, o Fluminense chegou a dois pontos na Libertadores e continua na lanterna da colocação. Porém, precisa vencer o Bolívar por três gols de diferença e depois o Deportivo La Guaira, os dois jogos no Maracanã para avançar.

Antes, porém, o Tricolor tem compromissos pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. No Maracanã, o clube carioca recebe o Vitória, neste sábado, e depois na próxima terça-feira, no mesmo local, encara o Operário.