Manoel em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Manoel em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 07/05/2026 12:55

Rio - O zagueiro Manoel entrou com uma ação contra o Fluminense no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região. O jogador, de 36 anos, alega que houve descumprimento da legislação esportiva e cobra R$ 11,8 milhões de ações trabalhistas, incluindo indenizações de estabilidade provisória, férias, FGTS e premiações atrasadas, além do custeio de despesas da cirurgia.

Manoel deixou o Fluminense no fim de 2025 após o término do contrato. O jogador sofreu uma lesão no menisco em outubro do ano passado, fez cirurgia e, por isso, alega que deveria ter renovado o contrato até o fim do tratamento. Porém, isso não ocorreu. O zagueiro cobra o pagamento atrasado de férias, FGTS e premiações no valor total de R$ 551.329,17, segundo o "ge".

O Fluminense teria optado pelo tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Porém, a recuperação não avançou e, por isso, Manoel fez a cirurgia. O período de recuperação seria de quatro a cinco meses. Mesmo sem renovar o contrato, o jogador foi liberado para seguir o tratamento e manter a forma física no CT Carlos Castilho.

Pela legislação esportiva, quando um jogador se lesiona, o clube empregador tem a obrigação de renovar o contrato pelo período que é previsto para a recuperação completa do problema. Durante o período de recuperação, Manoel pediu ao seu estafe que não fizesse nenhum movimento judicial por acreditar que o Fluminense entraria em contato para tratar do assunto.

Contratado em abril de 2021, Manoel chegou sem custos ao Fluminense e atuou até o fim de 2025. O zagueiro, de 36 anos, disputou 118 jogos, marcou dez gols e deu duas assistências. O melhor momento do jogador ocorreu em 2022, quando marcou a maioria dos seus gols. Contudo, sofreu com doping e, depois, lesões, a partir de 2023, o que resultou em perda de espaço e falta de sequência.