Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente Medellín - Jaime Saldarriaga / AFP

Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 08/05/2026 07:37

Nesta quinta-feira (8), a partida entre Deportivo Independiente de Medellín e Flamengo foi cancelada por falta de segurança no estádio Atanasio Girardot.



Tal situação renderá ao Flamengo os 3 pontos da partida, uma vez que é responsabilidade do mandante garantir a segurança do jogo sob punição de W.O.

Entretanto, há a projeção de que o julgamento da Unidade Disciplinar possa levar de uma a até três semanas. Porém a decisão precisa sair até o fim da fase de grupos, marcado para o dia 26 deste mês.

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Como o Flamengo só disputou 1 minuto da partida em questão, o cansaço causado pelo jogo pôde ser evitado e o Mengão seguirá de Medellín direto para Porto Alegre, conforme planejado inicialmente.



A equipe do técnico Leonardo Jardim e toda a comitiva devem chegar no começo desta tarde na capital gaúcha, onde ainda hoje deve realizar o primeiro treino no CT Parque Gigante do Internacional.



Enquanto o treinamento será às 16h30, o de sábado está marcado para acontecer às 16h.



Sem Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e com Wallace Yan cortado da partida por Leonardo Jardim, o Flamengo enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.