Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP
Tal situação renderá ao Flamengo os 3 pontos da partida, uma vez que é responsabilidade do mandante garantir a segurança do jogo sob punição de W.O.
A equipe do técnico Leonardo Jardim e toda a comitiva devem chegar no começo desta tarde na capital gaúcha, onde ainda hoje deve realizar o primeiro treino no CT Parque Gigante do Internacional.
Enquanto o treinamento será às 16h30, o de sábado está marcado para acontecer às 16h.
Sem Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e com Wallace Yan cortado da partida por Leonardo Jardim, o Flamengo enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.