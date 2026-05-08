Vini Jr com a camisa do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr com a camisa do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 08/05/2026 07:30 | Atualizado 08/05/2026 07:38

Rio - O Real Madrid teve vivido momentos delicados envolvendo o relacionamento de alguns jogadores. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o atacante Vini Jr, de 25 anos, está envolvido na situação. Um dos conflitos teria a ver com a escolha dos capitães do elenco. Alguns nomes do grupo não concordariam que o brasileiro e Federico Valverde seriam nomes ideias para liberar o grupo merengue.

"Vale destacar também o debate que começa a ganhar força no vestiário do Real Madrid sobre o sistema de escolha de capitães do clube. Será que a antiguidade é o método mais adequado? Muitos acreditam que Valverde e Vinicius não são as melhores opções para liderar um vestiário carente de exemplos a seguir, além de Carvajal, que está mentalmente esgotado pela sua posição na equipe, e Courtois, um líder respeitado, mas quarto na hierarquia", disse o diário.

A matéria afirma que a situação começou em outubro, durante a passagem de Xabi Alonso. Na ocasião, Vini Jr e Federico Valverde estavam descontentes com o trabalho do espanhol e deixavam isso claro publicamente. A situação gerou um racha no grupo.

"Foi então que vários jogadores importantes, incluindo os capitães Vinicius e Valverde , deixaram de esconder o seu descontentamento com os métodos de treino de Xabi Alonso. As críticas centravam-se particularmente na intensidade tática dos treinos, na constante análise de vídeo e numa metodologia considerada excessivamente rígida por alguns jogadores. Contudo, para muitos dos que se davam bem com Xabi, isso serviu de pretexto para atacar o treinador pela principal fonte de frustração de Vinicius: a sua constante inclusão e exclusão da equipe", contou a publicação.

Uma parte do elenco do Real Madrid defendia as ideias de Xabi Alonso e acreditava que o time precisava de mudanças profundas. Outro grupo considerava que os métodos do treinador estavam prejudicando o rendimento dos jogadores. A publicação ainda afirma que Tchouaméni estava entre os defensores de Xabi Alonso, enquanto Valverde fazia parte do grupo contrário ao treinador, ao lado de Vinicius. De acordo com o jornal, o ambiente ficou tão desgastado que alguns jogadores fingiam dormir durante sessões táticas e conversavam enquanto o treinador falava.

A situação não teria se resolvido durante o trabalho de Arbeloa e gerado os últimos conflitos no Real Madrid. Nesta semana, Valverde e Tchouaméni teriam se envolvido em uma discussão, com trocas de socos. O uruguaio foi levado ao hospital com traumatismo cranioencefálico.

Outros casos

Antes de Valverde e Tchouaméni, houve um caso de agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, na terça-feira. Além disso, Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica do Real Madrid durante um treino, em 24 de abril.

O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o Marca.