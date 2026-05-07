Valverde em ação pelo Real Madrid - Fadel Senna / AFP

Valverde em ação pelo Real MadridFadel Senna / AFP

Publicado 07/05/2026 19:00 | Atualizado 07/05/2026 19:06

Espanha - Valverde, que se envolveu em nova confusão com Tchouaméni, se manifestou por meio de uma rede social nesta quinta-feira (7), pouco depois do Real Madrid anunciar que ele sofreu um traumatismo cranioencefálico . O uruguaio confirmou que houve um "desencontro", mas negou agressões e disse que bateu acidentalmente contra uma mesa na discussão. De acordo com ele, isso gerou "um pequeno corte" e necessitou uma "visita protocolar ao hospital".

"Ontem tive um incidente com um colega de equipe devido a uma jogada no treino, onde o cansaço da competição e a frustração fizeram com que tudo saísse do controle. Num vestiário normal, essas coisas podem acontecer e serem resolvidas internamente, sem se tornarem públicas. Obviamente, há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente, e, somado a uma temporada sem títulos em que o Real Madrid é sempre alvo de piadas, tudo ganha proporções exageradas", diz parte da nota de Valverde.



"Hoje tivemos mais um desencontro. Durante a discussão, golpeei acidentalmente contra uma mesa, fazendo um pequeno corte na frente, que exigiu uma visita de rotina ao hospital. Em nenhum momento meu parceiro me bateu, e eu também não o agredi, embora eu entenda que seja mais fácil para você acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não aconteceu", completou.

O Real Madrid informou que Valverde está bem e em casa. Ainda de acordo com o comunicado, ele deve permanecer em repouso entre dez e 14 dias.

O clube também anunciou que abriu expedientes disciplinares contra os dois, que também se envolveram numa confusão na quarta-feira (6).