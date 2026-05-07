Cristiano comemora gol contra o Al-Shabab, nesta quinta-feira (7) - Fayez Nureldine / AFP

Cristiano comemora gol contra o Al-Shabab, nesta quinta-feira (7)Fayez Nureldine / AFP

Publicado 07/05/2026 18:30

Rio - Em busca do milésimo gol na carreira, Cristiano Ronaldo segue balançando as redes no futebol saudita. O craque português anotou mais um nesta quinta-feira (7), na vitória por 4 a 2 sobre o Al-Shabab, pelo Campeonato Saudita. Agora, CR7 tem 971 gols e está a somente 29 do sonhado número 1000.

O triunfo sobre o Al-Shabab foi importante para o Al-Nassr não somente pela marca de Cristiano Ronaldo, que gera uma comemoração efusiva entre torcedores e companheiros sempre que altera o placar, mas também pela situação da equipe na tabela do Sauditão.

Com os três pontos somados, o time de CR7 chegou a 82 e lidera a tabela à frente do seu maior rival: o Al-Hilal, que tem 77 com um jogo a menos. Na próxima terça-feira (12), líder e vice-líder farão o clássico — chamado Derby de Riade — mais importante da temporada, contando os pontos e as rodadas em busca do título.

Caso vença, o Al-Nassr dos portugueses Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus poderá ser campeão saudita de maneira antecipada. Porém, uma derrota pode colocar o Al-Hilal na cola, a apenas quatro rodadas do fim. Vale lembrar que o líder tem um jogo a mais, pois a partida de hoje foi antecipada, já que a equipe decidirá a Liga dos Campeões da Ásia 2 no dia 16 de maio, contra o Gamba Ozaka, do Japão.