Jorge Jesus, atual técnico do Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus, atual técnico do Al-NassrFayez Nureldine / AFP

Publicado 07/05/2026 17:19

Rio - Ídolo do Flamengo , Jorge Jesus revelou que esteve próximo de assumir a seleção brasileira. De acordo com o treinador, o primeiro contato aconteceu em 2023, mas as tratativas avançaram mesmo dois anos depois, após a saída de Dorival Júnior.

"Podia ter dito sim ao Brasil em janeiro de 2025? Podia, mas naquele momento considerei que não devia abandonar os desafios que tinha em mãos com o Al-Hilal", disse o técnico, em entrevista ao jornal português 'Record'.

No ano passado, segundo ele, houve acerto encaminhado para que comandasse a Amarelinha a partir do segundo semestre. No entanto, a mudança de cenário político na CBF travou o negócio.