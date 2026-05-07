Jorge Jesus, atual técnico do Al-NassrFayez Nureldine / AFP

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Rio - Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus revelou que esteve próximo de assumir a seleção brasileira. De acordo com o treinador, o primeiro contato aconteceu em 2023, mas as tratativas avançaram mesmo dois anos depois, após a saída de Dorival Júnior.
"Podia ter dito sim ao Brasil em janeiro de 2025? Podia, mas naquele momento considerei que não devia abandonar os desafios que tinha em mãos com o Al-Hilal", disse o técnico, em entrevista ao jornal português 'Record'.
No ano passado, segundo ele, houve acerto encaminhado para que comandasse a Amarelinha a partir do segundo semestre. No entanto, a mudança de cenário político na CBF travou o negócio.
Atualmente, Jorge Jesus está à frente do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo como principal jogador. O técnico fez história no Flamengo em 2019, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.