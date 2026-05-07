Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 4 a 0 - Darren Staples / AFP

Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 4 a 0Darren Staples / AFP

Publicado 07/05/2026 18:15

Rio - Aston Villa e Freiburg vão decidir o título da Liga Europa no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), em Istambul. O time inglês venceu o rival nacional Nottingham Forest por 4 a 0 e conseguiu reverter a derrota do jogo de ida para garantir a vaga na decisão, enquanto os alemães venceram o Braga, de Portugal, por 3 a 1, e também reverteu a derrota da primeira partida.

Após 44 anos, o Aston Villa volta a disputar uma final europeia. No jogo de ida, os Villans perderam para o Nottingham Forest por 1 a 0 e, por isso, precisavam vencer em casa. Sob a presença do Príncipe William, golearam por 4 a 0 e garantiram a vaga na decisão. Coincidentemente, vão decidir o título contra um alemão. Em 1982, venceram o Bayern de Munique por 1 a 0, na final da Liga dos Campeões.

Príncipe William acompanhou a vitória do Aston Villa Darren Staples / AFP

Já o Freiburg, por sua vez, perdeu o jogo de ida para o Braga, de Portugal, por 2 a 1. Jogando em casa, o time alemão venceu por 3 a 1 e conseguiu classificar com a vitória no placar agregado por 4 a 3. O modesto time da região de Breisgau, na Alemanha, nunca conquistou um título nacional relevante e pode conquistar o maior título de sua história.

Pelo segundo ano consecutivo, a Inglaterra pode ter um campeão da Liga Europa. Na temporada passada, o Tottenham venceu o Manchester United na final inglesa. Além disso, o futebol inglês pode ter dois campeões europeus na temporada 2025/26. Isso porque o Arsenal vai decidir o título da Liga dos Campeões contra o atual campeão Paris Saint-Germain, da França.