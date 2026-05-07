Endrick tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo - Julio Aguilar / AFP

Endrick tem chances de ser convocado para a Copa do MundoJulio Aguilar / AFP

Publicado 07/05/2026 16:30 | Atualizado 07/05/2026 16:45

Rio - Capitão da seleção brasileira e nome de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro vem sendo bastante questionado sobre a Copa do Mundo nos últimos dias e, com personalidade, vem encarando as perguntas polêmicas. Depois de cravar que Neymar "seria útil" nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México, o volante minimizou uma possível importância do jovem atacante Endrick.

Participando de muitos gols no Lyon, da França, a revelação do Palmeiras não esconde que está sob enorme expectativa de ser convocado por Ancelotti. Ainda mais com as lesões graves de Rodrygo, baixa confirmada no Mundial, e Estêvão, ainda na luta por recuperação. Casemiro até abre as portas para Endrick na seleção brasileira, mas minimiza sua importância e tira um certo peso das costas do atacante.

"Primeiro o jogador tem de jogar, independe de onde seja, precisa estar sempre competindo, não importa o nível da competição. Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem", destacou Casemiro, em entrevista à TNT Sports.

O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. Casemiro ponderou que o camisa 9 do Lyon recebeu apenas uma oportunidade com Carlo Ancelotti e que, por isso, há dúvidas sobre a sua convocação para a Copa do Mundo. Porém, o veterano meio-campista destacou a qualidade do jovem, que tem se destacado no futebol francês.

"Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver. A gente sabe que têm jogadores de frente que precisam puxar mais, tirar mais da equipe (...) Ele já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon... Mas a gente tem de ter um pouco de paciência", completou o volante.