Novo uniforme do Real Madrid - Reprodução

Novo uniforme do Real MadridReprodução

Publicado 07/05/2026 15:30 | Atualizado 07/05/2026 16:07

Rio - O site "Footy Headlines", especializado em uniformes de clubes e seleções, divulgou nesta quinta-feira (7) os novos uniformes de equipes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, PSG e outros para a temporada 2026/27.

A divulgação inclui modelos como a terceira camisa do Real Madrid, todo na cor rosa, a segunda camisa do Barcelona, na cor azul, além dos uniformes principais do Manchester United e PSG. Além disso, também revelou a possível segunda camisa do Liverpool e da Juventus.

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O site "Footyheadlines" vazou em março uma foto do ensaio da nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A nova camisa do Brasil estreou no amistoso contra a Croácia, no dia 31 do mesmo mês, em Orlando, nos Estados Unidos.

Recentemente, o "Footyheadlines" também divulgou as novas linhas de chuteiras da Nike e Adidas, que fizeram modelos especiais para a Copa do Mundo de 2026. O site destacou a similaridade entre os modelos das duas marcas.