François Letexier foi eleito o melhor árbitro do mundo no ano passado - AFP

François Letexier foi eleito o melhor árbitro do mundo no ano passadoAFP

Publicado 07/05/2026 14:20

Rio - François Letexier, árbitro do polêmico jogo entre Benfica e Real Madrid, quebrou o silêncio e deu detalhes sobre episódio envolvendo Prestianni e Vini Jr, que culminou com a suspensão do atacante do Benfica por insultos racistas ao jogador brasileiro.

Em entrevista à rádio francesa RMC, ele conta como administrou a questão no estádio da Luz, em Lisboa, em partida realizada no dia 17 de fevereiro e válida pelos playoffs das oitavas de final (jogo de ida) da Champions League.

Árbitro quebra silêncio sobre partida em que Vini Jr sofreu insulto racista: 'Uefa ficou satisfeita' | Esporte | O Dia LEIA MAIS: Suárez admite disputar Copa do Mundo pela seleção uruguaia "Quando um jogador me diz que foi vítima de abuso racista que eu não presenciei, tenho de levar em consideração o que ele diz, mas não posso tomar uma decisão baseada só nisso", disse ao falar de sua postura ao saber do relato de Vini Jr.



"Preciso formalizar a situação, deixar claro para todos e explicar às diversas partes envolvidas que o fato de eu não ter visto ou ouvido o incidente me impede de tomar uma decisão disciplinar . Foi assim que tentei lidar com a questão", completou Letexier.



Numa reflexão sobre suas atitudes naquele momento, e as decisões que tomou, o árbitro se mostrou satisfeito com sua atuação e afirmou ter se sentido respaldado pela Uefa.



"Tenho a impressão de que os dirigentes da Uefa ficaram satisfeitos com a minha condução do incidente . Acredito também que o mundo do futebol em geral compreendeu bem a situação. Afinal, o árbitro é um terceiro elemento nesse tipo de situação", declarou.



"Este é um momento

Relatar erro

Você pode gostar