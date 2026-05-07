Gustavo Cotas é treinador do RacingDivulgação / Racing
Treinador do Racing cita Neymar para criticar gramado do Nilton Santos: 'Não gosto'
Botafogo levou a melhor por 2 a 1 em jogo da Sul-Americana
Barboza fará exames médicos no Rio e deve assinar com o Palmeiras até sexta-feira
A negociação entre os clubes gira em torno de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões)
Árbitro quebra silêncio sobre partida em que Vini Jr sofreu insulto racista: 'Uefa ficou satisfeita'
Jogo foi realizado no dia 17 de fevereiro na Liga dos Campeões
Flamengo encaminha contratação de joia do Mirassol
Cristian Araújo, de 16 anos, também estava na mira do Grupo City
Destaque do Botafogo, Alex Telles ainda sonha com convocação para a Copa
Lateral disputou a edição de 2022, mas não esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti
Mesmo reserva, Spinelli assume artilharia do Vasco e pede passagem
Centroavante argentino chega a cinco gols na temporada
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