Gustavo Cotas é treinador do Racing - Divulgação / Racing

Gustavo Cotas é treinador do RacingDivulgação / Racing

Publicado 07/05/2026 13:50

Rio - O gramado sintético segue colecionando críticas e declarações polêmicas. Depois da derrota pro 2 a 1 para o Botafogo, pela Sul-Americana, o treinador do Racing, Gustavo Cotas, fez críticas ao Nilton Santos, que adota o modelo há alguns anos.

"Não gosto de desculpas, mas não gosto desse campo. Sou como Neymar, que também não gosta desse campo (sintético)", disse o treinador.

O Botafogo venceu o Racing por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O Glorioso abriu o placar com gol contra de Di Cesare, enquanto o clube argentino empatou em cabeçada de Adrián Martínez. Já na segunda etapa, Danilo marcou, garantindo os três pontos aos brasileiros. A partida foi a última do Alvinegro em casa na fase de grupos do torneio.

Com o resultado, o time de Franclim Carvalho permanece na primeira posição do grupo E, com 10 pontos, garantindo a vaga ao mata-mata. Restando duas partidas, a equipe ainde pode ser alcançada pelo Racing, que tem quatro pontos e está na terceira colocação, mas como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os argentinos não poderiam ultrapassar os brasileiros.