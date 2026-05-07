Thiago Silva com a camisa do Porto - Divulgação / Porto

Thiago Silva com a camisa do PortoDivulgação / Porto

Publicado 07/05/2026 09:00

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, ainda não sabe se irá continuar jogando ou não depois do fim da atual temporada europeia. De acordo com informações da "ESPN", o Porto sinalizou com o desejo de renovar seu vínculo, mas o martelo não está batido.

Thiago Silva avalia finalizar o curso para obter a licença A de treinador. Depois disso, o plano é iniciar os estudos para conseguir a licença Pro, que é o grau mais alto.

Os planos do zagueiro eram de encerrar sua carreira pelo Fluminense no meio desta temporada. Porém, Thiago Silva rescindiu o contrato com o Tricolor no fim de 2025 e assinou por seis meses com o Porto, para ficar próximo da família que mora na Inglaterra.

Em sua segunda passagem pela equipe de Portugal, Thiago Silva entrou em campo em 13 partidas e recentemente se sagrou campeão nacional.