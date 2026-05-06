Hugo Calderano é o principal nome do Brasil no tênis de mesa - WTT Global / Divulgação

Hugo Calderano é o principal nome do Brasil no tênis de mesaWTT Global / Divulgação

Publicado 06/05/2026 20:07

Rio - Hugo Calderano, mais uma vez, foi vital para garantir uma vitória brasileira no Mundial por Equipes de tênis de mesa. O país encarou a anfitriã Inglaterra nesta quarta-feira (6), em Londres, e depois de abrir 2 a 0, permitiu a igualdade. No quinto e decisivo jogo, o astro verde e amarelo foi impecável para garantir a vaga nas quartas de final.



A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira (8) e terá uma pedreira pela frente: a forte equipe da França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, respectivamente, que ainda conta com o bom Flavien Coton e que bateu Portugal por 3 a 0.



Nesta quarta, na Wembley Arena, o Brasil começou com tudo, abrindo 2 a 0 com grandes triunfos de Calderano sobre Tom Jarvis (11 a 6, 11 a 8 e 13 a 11) e Guilherme Teodoro diante de Connor Green (16 a 14, 12 a 10 e 11 a 6).



Empolgados pela torcida em Londres, os ingleses reduziram com Samuel Walker superando Leonardo Lizuka por 3 a 1, parciais de 9 a 11, 11 a 6, 11 a 6 e 11 a 9. Gui Teodoro entrou em ação novamente para tentar fechar o duelo diante de Jarvis, mas não conseguiu se impor, derrotado por 5 a 11, 11 a 6, 6 a 11 e 10 a 12.



Calderano, então, teve de voltar à disputa para o seu oitavo jogo na competição e não decepcionou. Foram logo dois sets vencidos por 11 a 8 diante de Connor Green. No terceiro, com o rival mais abalado, logo abriu 9 a 2. Fechou a partida e as oitavas de final com 3 a 0 e imponente 11 a 5.